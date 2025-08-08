Atalanta, nessun segnale da Lookman: la posizione della Dea e le mosse dell’Inter

(Adnkronos) – La rottura tra Ademola Lookman e l’Atalanta appare insanabile. L’attaccante ha deciso: vuole lasciare Bergamo e accasarsi all’Inter, ma l’amministratore delegato della Dea Antonio Percassi ha definito la posizione del club, pronto a cedere il nigeriano solo all’estero. Anche per questa presa di posizione che appare ormai difficile da riconciliare con le idee per il proprio futuro, Lookman ha deciso di allontanarsi dalla città fino a nuovi aggiornamenti. Interrompendo quindi il lavoro quotidiano nel centro sportivo di Zingonia per recuperare dal fastidio al polpaccio.

Ma com'è la situazione tra Lookman e l'Inter ad oggi, venerdì 8 agosto? Pochi giorni fa, l'Atalanta ha rifiutato un'offerta da 45 milioni (bonus inclusi) per il nigeriano. Il primo passo ufficiale nella trattativa. Percassi ha espresso una posizione chiara, quella di voler accontentare il giocatore e lasciarlo partire, ma solo in caso di proposta congrua (non inferiore ai 50 milioni) da parte di una squadra straniera. Una visione che non coincide con quella dell'attaccante, che ha intenzione di accettare la proposta dell'Inter per trasferirsi a Milano. Anche ieri, giovedì 7 agosto, Lookman non si è presentato al centro sportivo e non ha dato notizie. Con questa situazione, l'Atalanta potrebbe multarlo e trattenere parte del suo stipendio (in quanto ancora tesserato). I giorni intanto passano e l'Inter studia le possibili mosse per sistemare l'attacco: l'ex Leicester resta la prima scelta, ma sullo sfondo sono vive ipotesi di mercato che portano ad alternative come Sancho, Nkunku e Garnacho.