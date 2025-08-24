19.9 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Atalanta-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna la Serie A e dopo i primi anticipi del sabato, tocca all’Atalanta. Oggi, domenica 24 agosto, i nerazzurri affrontano il Pisa a Bergamo. Per la Dea inizia un nuovo capitolo dopo l’addio di Gian Piero Gasperini, con l’arrivo di Ivan Juric. Curiosità anche per vedere il debutto nella massima serie della neopromossa guidata da Alberto Gilardino. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Pisa, in campo stasera alle 20:45: 
Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. All. Juric 
Pisa (3-4-2-1) Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Lind. All. Gilardino La partita di Serie A tra Atalanta e Pisa di oggi, domenica 24 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Match visibile anche in streaming sull’app di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.9 ° C
21.2 °
18.7 °
88 %
1kmh
40 %
Dom
26 °
Lun
30 °
Mar
31 °
Mer
33 °
Gio
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)Eugenio Giani (14)incendio (13)Gaza (12)Serie C (10)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati