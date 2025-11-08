17.1 C
Atene, oggi Musetti-Djokovic con le Atp Finals in palio – La finale in diretta

(Adnkronos) – Ad Atene si gioca per un doppio obiettivo. Oggi, sabato 8 novembre, Lorenzo Musetti affronta Novak Djokovic nella finale dell’Atp 250 greco. Con un successo, l’azzurro otterrebbe anche il pass per le Atp Finals di Torino, sigillando così una stagione di altissimo livello con la partecipazione al ‘Torneo dei maestri’. Si gioca intorno alle 16 ora italiana. 

Dove vedere Musetti-Djokovic? Il match sarà disponibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis Tv 

Musetti, che va a caccia del terzo titolo della carriera e del primo stagionale, sfida Djokovic per l’undicesima volta. L’azzurro, nei 10 precedenti, ha conquistato solo una vittoria: nel 2023 si è imposto negli ottavi di finale sulla terra rossa di Montecarlo. 

