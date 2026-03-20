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Atletica, Diaz oro nel salto triplo ai Mondiali indoor

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Andy Diaz vince la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor di Torun, in Polonia. L’azzurro si impone con la misura di 17,47, davanti al giamaicano Jordan Scott (17,33) e all’algerino Yasser Triki (17,30), conservando il titolo iridato conquistato un anno fa a Nanchino. Diaz trionfa con il record stagionale ottenuto al primo salto. L’exploit iniziale gli permette di gestire la situazione con una serie all’insegna del controllo (16,91-passa-17,08-passa-nullo). Al settimo posto nel triplo il vicecampione mondiale all’aperto Andrea Dallavalle con 16,90. 

Nelle 21 edizioni dei Mondiali indoor solo un altro atleta italiano, Gennaro Di Napoli, aveva festeggiato due titoli: anche per lui consecutivi, sui 3000 metri nel 1993 e nel 1995. 

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