39.8 C
Firenze
domenica 10 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Atletica, Doualla trascina la staffetta 4×100 all’oro. Trionfi anche nel salto triplo e nei 110 ostacoli

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Piovono medaglie per l’Italia nell’Europeo Under 20 di Tempere. La staffetta femminile, trascinata dal talento di Kelly Doualla, conquista l’oro nella 4×100. Ottima prestazione della squadra azzurra, formata da Pagliarini, Valensin e Castellani, oltre a Doualla. L’Italia ha chiuso con il tempo di 43″72, prendendosi il record nazionale della specialità. 
Oro anche per Francesco Crotti nel salto triplo. L’azzurro vince con la misura di 15,93. Il giovane atleta italiano ha preceduto il francese Idinna e il turco Colak. Trionfa anche per Matteo Togni nella prova dei 110 a ostacoli. Per l’azzurro un tempo di 13″27 e, anche in questo caso, nuovo record italiano. Argento al bulgaro Kasabov con 13″31, bronzo al ceco Zach con 13″33. 
Bronzo invece per Anita Nalesso nel lancio del peso. L’atleta termina la sua gara con un 15,62, mentre la greca Rafalidou si prende l’oro con un 16,16 e l’ucraina Shepel l’argento.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
39.8 ° C
40.6 °
38.5 °
23 %
4kmh
0 %
Dom
37 °
Lun
39 °
Mar
40 °
Mer
39 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (15)carabinieri (15)incidente (13)vigili del fuoco (12)Pisa Sporting Club (12)calciomercato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati