5.4 C
Firenze
sabato 10 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Atp 250 Hong Kong, domani finale Musetti-Bublik: orario, precedenti e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo nella finale dell’Atp 250 di Hong Kong per conquistare il primo titolo del 2026 e iniziare il suo anno nel migliore dei modi. L’azzurro, certo comunque del numero 5 del ranking Atp a fine torneo, affronterà Alexander Bublik nell’ultimo atto domani, domenica 11 gennaio. Per il toscano, è concreta la possibilità di tornare a vincere un titolo dopo oltre tre anni (ultimo successo nell’ottobre 2022, Atp 250 di Napoli). Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming. 

La finale dell’Atp 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik è in programma domani, domenica 11 gennaio, alle 8:30 ora italiana (le 15:30 locali). I precedenti dicono 2-1 per il kazako: Bublik ha vinto al Queen’s nel 2022 e ad Adelaide nel 2024. A Musetti l’ultimo incrocio, nel 2024, sull’erba del torneo di Stoccarda (causa ritiro dell’avversario). 

La finale tra Musetti e Bublik sarà trasmessa su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà anche disponibile in streaming su Sky Go e NOW Tv. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
5.4 ° C
7.3 °
3.2 °
61 %
2.1kmh
0 %
Sab
4 °
Dom
10 °
Lun
8 °
Mar
8 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (938)ultimora (862)Eurofocus (36)demografica (26)sport (14)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati