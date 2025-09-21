Atp Chengdu, Musetti batte Basilashvili e vola in semifinale

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti vola in semifinale all’Atp 250 di Chengdu. Oggi, domenica 21 settembre, l’azzurro ha sconfitto il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 114 al mondo, con un doppio 6-3. Buona prova del numero 9, che vendica così l’eliminazione al primo turno di Wimbledon. Nel primo set Lorenzo trova il break decisivo nel quinto game, chiudendo poi il parziale in 40 minuti di gioco. Nel secondo set strappa invece il turno di battuta all’avversario nell’ottavo gioco. Per il toscano è la quinta semifinale stagionale. Al prossimo turno affronterà uno tra Taro Daniel e Alexander Shevchenko. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)