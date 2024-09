Atp Chengdu, oggi Musetti va a caccia del titolo: in finale contro Shang

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti è in finale oggi al torneo Atp 250 di Chengdu (cemento, montepremi 1.269.245 dollari) e aspira al suo primo titolo stagionale. Il ventiduenne toscano, numero 19 del mondo e prima testa di serie, affronta oggi, martedì 24 setttembre, il cinese Juncheng Shang, numero 55 Atp. Il match tra Musetti e Shang è previsto per le 13 sul campo centrale del Sichuan International Tennis Center di Chengdu (Cina). Viene trasmesso in diretta TV in esclusiva da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTV. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)