Atp Chengdu, Sonego e Darderi fuori al secondo turno

(Adnkronos) – Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno (ottavi di finale) dell’Atp 250 di Chengdu, in Cina. L’azzurro, n. 44 del mondo, ha ceduto in due set allo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 6-4 6-4 a favore del n. 50 Atp in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco. Anche l’azzurro Luciano Darderi si ferma al secondo turno di Chengdu. L’azzurro, n. 30 del mondo, è stato battuto in due set dal cileno Alejandro Tabilo, n. 112, con il punteggio di 6-4 6-3 in meno di un’ora e mezzo di gioco. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)