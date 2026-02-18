13.3 C
Atp Doha, oggi Sinner-Popyrin – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il tennista azzurro sfida l’australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dell’Atp 500 di Doha. Sinner è reduce dall’esordio vincente contro il ceco Tomas Machac, battuto nettamente in due set 6-1, 6-4 al’esordio nel torneo qatariota, che ha segnato il suo rientro dopo la semifinale persa contro Novak Djokovic agli Australian Open 2026. 

In caso di passaggio del turno, Sinner sfiderà ai quarti il vincente della sfida tra Mensik e Zhang. 

 

sport

