Atp Finals, domani Sinner-De Minaur in semifinale: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo per le semifinali delle Atp Finals. Domani, sabato 15 novembre, il fuoriclasse azzurro sarà impegnato nel penultimo atto del Torneo dei maestri contro l’australiano Alex De Minaur, riuscito a qualificarsi in extremis nel girone che ha visto l’eliminazione di Lorenzo Musetti. Sinner ha vinto il suo gruppo e si è qualificato da primo, De Minaur da secondo. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  

Sinner-De Minaur è in programma domani, sabato 15 novembre, e il match inizierà non prima delle 14:30. Jannik ha vinto tutti i 12 precedenti contro l’australiano. 

Sinner-De Minaur sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. 

sport

© Riproduzione riservata

