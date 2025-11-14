Atp Finals, gioca Sinner ma… viene premiato Alcaraz. A Carlos la coppa del numero uno

(Adnkronos) – Alle Atp Finals gioca Jannik Sinner, ma a essere premiato è (curiosamente) Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse spagnolo ha ricevuto oggi, venerdì 14 novembre, la coppa del numero uno prima del match tra l’azzurro e Ben Shelton, ultimo del gruppo Borg. Carlos chiuderà l’anno da dominatore del ranking Atp (la certezza è arrivata ieri, grazie al successo contro Lorenzo Musetti) e l’Inalpi Arena di Torino ha celebrato oggi il suo trionfo.

Per Carlos è la seconda volta, visto che ha ricevuto già l’ambito premio nel 2022. “Per me è un piacere, sono onesto – ha detto tra gli applausi – essere il numero uno è sempre un obiettivo. Vuol dire tutto, vuol dire il mondo, tutto il lavoro che abbiamo messo in questi anni. L’ho fatto con il mio team, che è lo stesso del 2022 e a cui si sono aggiunti altri membri. Non si fa da solo, condivido tutto con loro. Voglio continuare. Voglio condividere questo momento, perché noi siamo sempre in viaggio. Viviamo in tutto il mondo, tutte le settimane. L’energia che voi spettatori ci date quando siamo in campo ci aiuta a sollevare così importanti”.

