martedì 11 Novembre 2025
Atp Finals, il programma della terza giornata: da Alcaraz a Musetti, i match di oggi

(Adnkronos) – Terza giornata di match alle Atp Finals di Torino. Oggi, martedì 11 novembre, tornano in campo Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti, impegnati contro Taylor Fritz e Alex De Minaur. In campo oggi anche i doppisti azzurri: Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano Marcel Granollers e Horacio Zeballos per blindare la qualificazione alle semifinali. Ecco il programma di giornata e dove vedere i match in tv e streaming.  

Ecco il programma di oggi, martedì 11 novembre, alle Atp Finals di Torino:  

ore 11.30 – Bolelli/Vavassori vs Granollers/Zeballos  

ore 14 – Alcaraz (Esp) vs Fritz (Usa)  

ore 18 – Cash/Glasspool vs Krawietz/Puetz  

ore 20.30 – Musetti (Ita) vs De Minaur (Aus) 

 

I match di oggi alle Atp Finals sono visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibili anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. Musetti-De Minaur sarà visibile anche su Rai 2 e su Rai Play. 

