Atp Finals, oggi Alcaraz-Fritz – Il match in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo Carlos Alcaraz. Oggi, martedì 10 novembre, il fuoriclasse spagnolo affronta l’americano Taylor Fritz nel secondo match del suo girone alle Atp Finals di Torino. Alcaraz arriva dal successo del primo match contro Alex De Minaur, mentre Fritz ha battuto Musetti ieri nel pomeriggio. Si gioca non prima delle 14.  

Dove vedere Alcaraz-Fritz? Il match è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Partita visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.  

Nel primo match di oggi alle Atp Finals, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto contro Granollers e Zeballos, staccando in anticipo il pass per la semifinale.  

sport

