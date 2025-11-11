12.3 C
martedì 11 Novembre 2025
Atp Finals, oggi Musetti-De Minaur – Il match in diretta

Lorenzo Musetti torna in campo. Oggi, martedì 11 novembre, l’azzurro affronta Alex De Minaur alle Atp Finals. A Torino, è già un match da dentro o fuori per il numero 9 del ranking, che dovrà battere l’australiano per sperare nella qualificazione alle semifinali. Entrambi i giocatori hanno perso i rispettivi match d’esordio: Musetti contro Fritz e De Minaur contro Alcaraz.  

Dove vedere Musetti-De Minaur? Il match è visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. 

Nell’ultimo match del girone Lorenzo affronterà Carlos Alcaraz. 

© Riproduzione riservata

