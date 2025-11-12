17.7 C
Atp Finals, oggi Shelton-Auger Aliassime – Il match in diretta

(Adnkronos) – Quarto giorno di Atp Finals a Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre, la giornata di singolare sarà aperta da Ben Shelton e Felix Auger-Alissime, in campo non prima delle 14. I due arrivano da due sconfitte: Shelton ha perso all’esordio contro Zverev, mentre Auger-Aliassime è stato sconfitto da Sinner.  

Dove vedere il match? Shelton-Auger Aliassime è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. 

 

Nell’ultima partita del girone, Shelton se la vedrà con Sinner. Auger Aliassime affronterà invece Zverev.  

