Atp Finals, oggi Sinner-Auger Aliassime – Il debutto di Jannik in diretta

(Adnkronos) – A Torino è il grande giorno di Jannik Sinner. Oggi, lunedì 10 novembre, il fuoriclasse azzurro debutta alle Atp Finals contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Si comincia non prima delle 20:30.  

Dove vedere Sinner-Auger Aliassime? Il match sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. 

 

Domani, per quanto riguarda gli azzurri, tornerà in campo Lorenzo Musetti. Il toscano affronterà Auger-Aliassime non prima delle 20:30. 

