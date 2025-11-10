7.3 C
Atp Finals, oggi Sinner-Auger Aliassime: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, lunedì 10 novembre, il numero uno del ranking Atp affronta Felix Auger-Aliassime nel primo match delle Atp Finals di Torino. L’azzurro, campione in carica, inizierà il suo percorso di difesa del titolo nel ‘Torneo dei maestri’ contro il canadese, anche per portare a casa punti importanti in ottica classifica. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. 

Il match tra Sinner e Auger-Aliassime inizierà non prima delle 20:30. Il bilancio dei precedenti sorride a Jannik, che conduce 3-2. L’azzurro ha portato a casa gli ultimi tre confronti, lasciando al canadese solo un set nella semifinale degli ultimi Us Open. 

La sfida tra Sinner e Auger Aliassime sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. 

© Riproduzione riservata

