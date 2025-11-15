18.7 C
Firenze
sabato 15 Novembre 2025
Atp Finals, Sinner-De Minaur in semifinale – Il match in diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo per le semifinali delle Atp Finals. Oggi, sabato 15 novembre, il fuoriclasse azzurro è impegnato nel penultimo atto del Torneo dei maestri contro l’australiano Alex De Minaur, riuscito a qualificarsi in extremis nel girone che ha visto l’eliminazione di Lorenzo Musetti. Si comincia non prima delle 14:30. 

Dove vedere Sinner-De Minaur? Il match è visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Partita disponibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv 

Il vincitore del match affronterà domani alle 18 il vincitore di Alcaraz-Auger Aliassime, in programma oggi non prima delle 20:30. 

