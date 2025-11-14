15.1 C
Atp Finals, spettacolo anche in musica con Fiorella Mannoia. Il messaggio contro la violenza sulle donne

(Adnkronos) – Luci, il tennis dei maestri e grande musica alle Atp Finals di Torino. Nel consueto Music Break della Inalpi Arena, che accompagna la pausa del pubblico tra il secondo match di doppio di giornata e l’ultimo match di singolare, a esibirsi è stata Fiorella Mannoia. L’artista ha incantato gli appassionati presenti con alcuni dei suoi grandi successi, dando spazio a un messaggio significativo. Per il gran finale della sua esibizione ha scelto “Quello che le donne non dicono”, capolavoro del 1987. 

Il brano, che si sarebbe dovuto concludere con “È difficile spiegare… Certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui… Con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro… sì” si è trasformato in un’occasione per lanciare un appello contro la violenza sulle donne. Anziché chiudere il brano con un “sì”, la cantante ha finito con un “forse”. Aggiungendo, poi “non è detto che sia sì, potrebbe essere anche no. E come dico sempre, quando una donna dice no è no. Con qualsiasi vestito si trovi, in qualsiasi situazione si trovi e in qualsiasi condizione. (di Michele Antonelli, inviato a Torino)  

