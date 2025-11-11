12.4 C
Firenze
mercoledì 12 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Atp Finals, ‘time-out’ in diretta per Musetti. Il consiglio di coach Tartarini

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Simone Tartarini ha provato a scuotere Lorenzo Musetti durante il match contro Alex De Minaur. Dopo un set vinto e giocato benissimo, l’azzurro ha iniziato ad accusare la fatica, calando in maniera evidente e perdendo il secondo set: “Lo sa anche l’inserviente al bar che ti fanno male le gambe” dice il tecnico – intercettato dai microfoni Rai – al toscano. 

Tartarini continua: “De Minaur ha cambiato marcia, risponde sempre. Devi mettere peso. Non puoi stare lì con il rovescio in back, rincorri sempre. Così sei perdente”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
12.4 ° C
14 °
11.6 °
79 %
3.1kmh
20 %
Mer
18 °
Gio
16 °
Ven
18 °
Sab
17 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1431)ultimora (1331)sport (55)demografica (45)attualità (23)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati