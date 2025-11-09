Atp Finals Torino, oggi il via: dal montepremi al calendario, la guida al torneo

(Adnkronos) – Iniziano oggi, domenica 9 novembre, le Nitto Atp Finals di Torino 2025. Il ‘Torneo dei maestri’, in cui si sfideranno gli otto migliori tennisti della stagione sarà aperto dalla sfida tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur. Domani, lunedì 10 novembre, sarà invece la volta di Jannik Sinner, che inizierà il suo percorso contro Felix Auger-Aliassime. Dal montepremi al calendario, passando per il regolamento e i canali tv su cui seguire l’evento, ecco tutte le cose da sapere.

Intanto, il regolamento. Le Atp Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori (o coppie, per il doppio) divisi in gironi da quattro. Match tutti al meglio dei tre set, con tiebreak in tutti i parziali. Tutti i match di doppio saranno invece al meglio dei tre set, con punto secco sul 40 pari e match tie-break al terzo set.

I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali, con il primo giocatore del gruppo A che affronterà il secondo del Gruppo B e viceversa. In caso di parità tra due giocatori, vale il criterio dello scontro diretto. In caso, possibile, di parità tra tre giocatori, ecco come verrà delineata la classifica: numero di partite giocate, totale di set vinti, totale di giochi vinti, posizione in classifica il lunedì dopo l’ultimo torneo stagionale nel calendario dell’Atp Tour. E a livello di punti Atp? Una vittoria nel round-robin vale 200 punti, in semifinale 400 e in finale 500.

Ecco gli otto partecipanti nel torneo di singolare per l’edizione 2025:

GRUPPO BJORN BORG: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Felix Auger Aliassime

GRUPPO JIMMY CONNORS: Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz, AlexDe Minaur

Ecco il calendario delle Atp Finals 2025:

Da domenica 9 a venerdì 14 novembre, round robin



ore 11.30 – Doppio

ore 14 – Singolare

ore 18 – Doppio

non prima delle 20.30 – Singolare

Sabato 15 novembre, semifinali



ore 12 – Doppio

ore 14.30 – Singolare

non prima delle 18 – Doppio

non prima delle 20.30 – Singolare

Domenica 16 novembre, finali



ore 15 – Finale doppio

ore 18 – Finale singolare

Il montepremi complessivo delle Nitto Atp Finals 2025 è di 15.500.000 dollari. Il campione imbattuto vicerà 5,07 milioni di dollari ed è il premio più alto mai messo in palio nella storia Atp.



Ecco come sarà suddiviso per il singolare:

Campione imbattuto: 5.071.000 dollari

Vittoria in finale: 2.367.000 dollari

Vittoria in semifinale: 1.183.500 dollari

Vittoria in ogni match del girone: 396.500 dollari

Quota di partecipazione: 331.000 dollari (riserva 155.000 dollari)

Ecco come sarà suddiviso per le squadre di doppio:



Campioni imbattuti: 959.300 dollari

Vittoria in finale: 356.800 dollari

Vittoria in semifinale: 178.500 dollari

Vittoria in ogni match del girone: 96.600 dollari

Quota di partecipazione: 134.200 dollari (riserva 51.700 dollari)

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia su Sky Sport. I canali di riferimento del torneo saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Una partita al giorno del torneo sarà poi visibile in chiaro, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Sarà possibile vedere l’evento anche in streaming su Sky Go, NOW Tv e Tennis Tv. Un match al giorno sarà visibile su Rai Play.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)