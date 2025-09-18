25.2 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Atp Hangzhou, Berrettini subito fuori. Sonego avanza al Chengdu Open

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Matteo Berrettini lascia subito l’Atp 250 di Hangzhou, in Cina. L’azzurro, n. 57 del mondo, ha ceduto in due set al ceco Dalibor Svrcina, n. 99, che passa il turno con un doppio 6-3 in medo di un’ora e mezzo di gioco.   Lorenzo Sonego stacca il pass per gli ottavi di finale del ‘Chengdu Open’ (Atp 250 – cemento – montepremi 1.190.210 dollari), in corso nel capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina. L’azzurro, n. 44 del mondo, ha battuto in tre set e in rimonta l’argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 72, con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 in poco più di due ore e dieci minuti di gioco  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

