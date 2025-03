Atp Indian Wells, Berrettini e Musetti al terzo turno

(Adnkronos) – Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti avanzano al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 13.042.410 dollari). Il 28enne romano, numero 29 del mondo e 28 del seeding, ha battuto il trentenne australiano Christopher O’Connell, numero 75 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-2) in un’ora e 36 minuti. Berrettini affronterà domani, domenica 9 marzo, al terzo turno il 26enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 9 del mondo e ottava testa di serie, vincitore sul 24enne brasiliano Thiago Seyboth-Wild, numero 91 del ranking, per 6-2, 6-4 in un’ora e 28 minuti. Lorenzo Musetti, numero 16 del mondo e 15 del seeding, ha superato il russo Roman Safiullin, numero 69 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-2 in due ore e 43 minuti. Musetti affronterà domenica il francese Anthony Fils, numero 21 del mondo e 20 del tabellone. Alla prima partita da testa di serie numero 1 in un Masters 1000, Alexander Zverev è invece clamorosamente uscito di scena al secondo turno. Il tedesco, numero 2 del mondo, cede all’olandese Tallon Griekspoor, numero 43 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6 7-6 (7-5) 7-6 (7-4) dopo tre ore e sei minuti di partita. Iga Swiatek avanza facilmente al terzo turno. La polacca, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera la francese Caroline Garcia, numero 71 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 6-0 in poco più di un’ora. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)