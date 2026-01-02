9.4 C
Attacco a casa di Putin, spunta il video: è un fake fatto malissimo

(Adnkronos) – Spunta il video dell’attacco ucraino con droni alla residenza di Vladimir Putin a Valdai. Ma è un fake. Profili russi – su TikTok, Telegram e X – rilanciano la clip che mostra un attacco di droni a quella che dovrebbe essere la residenza del presidente russo. Le immagini mostrano l’arrivo di 2 droni sull’edificio. Uno dei velivoli viene abbattuto tra esplosioni e fumo, l’altro – dopo aver colpito l’ingresso della ‘reggia’ – si allontana in ritirata volando oltre il cancello della zona nord.  

 

Tutto finto. Le incongruenze sono tante e facilmente verificabili. La residenza, ad esempio, non ha le caratteristiche della vera ‘casa’ di Putin: l’edificio mostrato nel video differisce in maniera rilevante dall’originale. Altro elemento: la denuncia di Mosca, che continua a far riferimento ad un attacco effettivamente avvenuto, ha chiarito che i droni sono stati neutralizzati senza alcun danno per persone o cose. Nessuna esplosione, quindi, nei pressi della residenza di Valdai. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

