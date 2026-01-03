8.3 C
Attacco al Venezuela, colpito anche il mausoleo di Chavez

(Adnkronos) – L’attacco contro il Venezuela, condotto dagli Stati Uniti, colpisce i centri del potere a Caracas e le infrastrutture militari del paese. I video diffusi sui social mostrano che tra gli obiettivi è compreso anche il mausoleo che accoglie il corpo del presidente Hugo Chavez, morto nel 2013. 

 

Ogni 5 marzo, nell’anniversario della morte del presidente, a Caracas vengono organizzati cortei che partono da diversi punti della città e che raggiungono il Cuartel de la Montaña 4F, dove sorge il mausoleo. 

