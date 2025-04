Attacco contro turisti nel Kashmir, 24 morti

(Adnkronos) – Attacco armato contro turisti nel Kashmir indiano, a Pahalgam. Al momento il bilancio è di 24 morti. Lo ha reso noto un alto funzionario di polizia all’Afp, descrivendo l’attacco come il peggiore contro i civili da tanti anni a questa parte. “La Farnesina e l’ambasciata italiana in India monitorano la situazione nel Kashmir a seguito dell’attacco armato contro un gruppo di turisti. Il ministro Antonio Tajani informato”, scrive su X la Farnesina, invitando a contattare per qualsiasi segnalazione l’ambasciata italiana a Nuova Delhi al numero +91 9810158737 o l’Unità di Crisi al +39 06 36225. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)