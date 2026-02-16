11.4 C
“Attenta a chi ti aspetta dietro l’angolo”, minacce di morte a Simonetta Matone

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, la deputata leghista ed ex magistrato Simonetta Matone ha ricevuto minacce di morte via mail. ”Pensi di essere intoccabile quando invece dovresti preoccuparti ad ogni tuo passo e chiederti sempre cosa o chi ti aspetta dietro l’angolo mentre cammini; perché una cosa è sicura: prima o poi ci sarà una bella sorpresa”, si legge nella mail inviata all’ex magistrato, che ha già informato la polizia postale.  

“Esprimo la mia più ferma condanna delle gravi e inaccettabili minacce ricevute dall’Onorevole Simonetta Matone. Mi auguro che tutte le forze politiche possano stigmatizzare senza distinzioni questo ignobile atto”. afferma il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Confido nel lavoro delle autorità competenti affinché sia fatta al più presto piena luce sull’accaduto e siano individuati i responsabili. Solidarietà – conclude – all’amica Simonetta, certo che non sarà questo vile gesto a fermarla”.  

 

politica

