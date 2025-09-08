Attentato a Gerusalemme est, cinque morti

(Adnkronos) – Cinque persone sono morte nell’attacco terroristico avvenuto oggi, lunedì 8 settembre, all’incrocio di Ramot a Gerusalemme. Alle prime quattro vittime si è infatti aggiunta un’altra persona deceduta all’ospedale Shaare Zedek di Gerusalemme. L’attacco sarebbe stato sferrato da uomini armati su un autobus. Secondo il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom due terroristi sono stati “neutralizzati”, si legge sul Jerusalem Post. Tra le vittime ci sono un uomo sulla cinquantina e tre sulla trentina. Le squadre d’emergenza hanno trasferito cinque persone con gravi ferite da arma da fuoco negli ospedali di Gerusalemme. Diverse persone con ferite lievi causate da frammenti di vetro sono state medicate sul posto. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta tenendo ”una valutazione della situazione di sicurezza” con i leader dell’apparato di difesa in seguito all’attacco di Gerusalemme est nel quale hanno perso la vita cinque persone. Lo ha annunciato l’ufficio di Netanyahu con una nota. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)