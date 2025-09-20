16.8 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Auguri Sophia Loren, i 91 anni dell’ultima diva della stagione d’oro del cinema

REDAZIONE
(Adnkronos) – Sophia Loren compie oggi 91 anni. Ultima grande diva della stagione d’oro del cinema italiano, l’attrice è da decenni simbolo dell’eccellenza artistica italiana nel mondo. Protagonista assoluta di un’epoca irripetibile, ha saputo incantare il pubblico passando con naturalezza dal registro comico a quello drammatico, lasciando un’impronta indelebile nella storia del grande schermo. 
Nata a Roma il 20 settembre 1934 ma cresciuta a Pozzuoli (Napoli), Sophia Loren – pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone – iniziò la sua carriera giovanissima, distinguendosi nei concorsi di bellezza prima di approdare al cinema, dove si impose rapidamente grazie alla sua bellezza, alla forte personalità e a un talento interpretativo straordinario. 
Da “Carosello napoletano” a “La ciociara”, passando per i grandi successi internazionali che l’hanno portata fino a Hollywood, Loren ha costruito una carriera costellata di riconoscimenti: dall’Oscar come miglior attrice nel 1962 al premio alla carriera dell’Academy nel 1991, fino al Leone d’oro e al David di Donatello alla carriera. Ambasciatrice del’Italia nel mondo, insignita del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica, Sophia Loren resta un modello di classe, intelligenza e passione. Con i suoi 91 anni, è ancora oggi un punto di riferimento per il cinema, un monumento vivente alla grande bellezza italiana. Buon compleanno, Sophia!  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

