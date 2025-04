Aurigemma: “Ruolo difensore civico riduce vuoto tra istituzioni e cittadini”

(Adnkronos) – “Il ruolo del difensore civico è fondamentale. E’ un ruolo che cerca di ridurre quel vuoto che spesso si crea tra le istituzioni e i cittadini”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, in occasione del convegno “45 anni di difesa civica nel Lazio. Impegno, innovazione e futuro”, in corso a Roma. “Il difensore civico non ha la bacchetta magica per risolvere i problemi, ma è quello che riesce ad avere delle risposte da parte della pubblica amministrazione. Fa da stimolo, dà supporto e rafforza il ruolo delle istituzioni”, aggiunge. “Penso che sia importante che le amministrazioni regionali riconoscano istituzionalmente questo ruolo perché gran parte del contenzioso che si crea spesso all’interno dei tribunali amministrativi o all’interno delle sedi dei tribunali civili – sottolinea Aurigemma – verrebbe ridotto con un grosso guadagno per la magistratura amministrativa e anche per l’economia della Regione. Spesso sono contenziosi facilmente risolvibili per dare risposte alle aziende e ai cittadini”. L’invito del presidente del Consiglio regionale del Lazio alle amministrazioni è quello di “non aver paura del ruolo del difensore civico”. E spiega: “Il difensore civico ha un ruolo di supporto, di consiglio e di attività che possono essere intraprese per cercare di rendere la velocità delle risposte dell’amministrazione uguale alla velocità che richiede oggi il mondo del lavoro, la crisi economica che ci attanaglia”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)