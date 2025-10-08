Aurora Ramazzotti si sposa, l’annuncio: “Abbiamo data, location… che ansia”

21.9 C
Firenze
mercoledì 8 Ottobre 2025
(Adnkronos) –
4 luglio 2026. È questa la data decisa da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza per il loro matrimonio. La coppia, che ha accolto nel 2023 il figlio primogenito, convolerà a nozze e ad annunciarlo è stata la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti che ha svelato alcuni dettagli.  

“Succederà. Non avevamo dubbi però ora esiste una data quindi succederà. Mancano 8 mesi e bisogna sbrigarsi, mi sta salendo anche l’ansietta però penso che sia normale per l’organizzazione di un matrimonio. Ci sono davvero tantissime cose da fare”, ha detto Aurora che svelato di aver trovato una “weeding planner perfetta”, che la sta aiutando con l’organizzazione della cerimonia.  

“Siamo un po’ in ritardo ma è stato difficile scegliere la location, non avevamo mai parlato di matrimonio. Abbiamo visitato 2 regioni e più di 20 location diverse. Quindi ricapitolando, abbiamo data, location, musicisti, fotografi e ora stiamo guardando per i catering”, ha concluso Ramazzotti promettendo di aggiornare i follower con le prossime novità.  

