15.5 C
Firenze
venerdì 7 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Aurora Ramazzotti smentisce i ritocchini: “Spero di aver ereditato di geni di mamma Michelle”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Aurora chi ti fa il botox? Dacci informazioni”. È questa la domanda che un utente ha rivolto genuinamente ad Aurora Ramazzotti sui social, spingendo così l’influencer a chiarire pubblicamente la questione e a smentire ogni voce di ritocchini estetici.  

“Lo prendo come un enorme complimento”, ha esordito la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e poi ha spiegato: “Mai fatto niente. Neanche mezza punturina o trattamento medico estetico”. Poi ha chiarito la sua posizione sulla chirurgia estetica: “Non sono contro, anzi… ma mi fa un po’ paura iniettarmi cose”. Poi promette massima trasparenza sui social, se mai deciderà di fare qualcosa al viso lo dirà pubblicamente.  

Ma per ora l’obiettivo è rimanere naturale “più a lungo possibile” e spera “di aver ereditato i geni della Hunziker”, facendo riferimento alla madre che a 48 anni sfoggia una forma invidiabile.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.5 ° C
16.2 °
14.1 °
72 %
2.1kmh
0 %
Ven
14 °
Sab
17 °
Dom
16 °
Lun
17 °
Mar
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1563)ultimora (1457)sport (64)demografica (42)attualità (16)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati