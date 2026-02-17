6.1 C
Firenze
martedì 17 Febbraio 2026
Australia, attacco con coltello a Sydney: un morto e due feriti

REDAZIONE
(Adnkronos) – Un uomo è morto e altre due persone sono rimaste gravemente ferite a Sydney in un attacco con coltello. A confermare il bilancio è stata la Polizia dopo che nelle scorse ore in un sobborgo della zona ovest di Sydney è scattato l’allarme con segnalazioni di un uomo che aveva aggredito diverse persone per poi fuggire a piedi. 

La vittima, morta sul posto, era un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Le due persone rimaste ferite sono un ventiduenne e una donna di 47 anni. La Polizia ha confermato che è stato fermato un uomo. 

“Il presunto autore” dell’attacco è “noto alla Polizia per reati minori e problemi di salute mentale”, ha riferito la Polizia, precisando che al momento non è chiaro il movente. 

