Australia, sparatoria in spiaggia a Sydney durante festa Hanukkah: almeno 3 morti

(Adnkronos) – Almeno tre persone sono state uccise a Bondi Beach, nella periferia orientale di Sydney, dove una sparatoria ha interrotto una celebrazione di Hanukkah. Secondo quanto riferito dalla comunità ebraica locale, alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco tra i partecipanti. 

La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato di essere intervenuta per quella che viene descritta come una “sparatoria di massa”, invitando la popolazione a evitare l’area e a cercare riparo nelle vicinanze. Colpi d’arma da fuoco avrebbero scatenato una fuga caotica lungo la spiaggia, una delle più frequentate e simboliche della città. 

Le autorità stanno indagando sull’accaduto: secondo resoconti non ancora ufficiali, l’attacco potrebbe essere collegato direttamente all’evento di Hanukkah in corso. 

 

