12.4 C
Firenze
venerdì 16 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Australian Open, Alcaraz sfida Sinner e ‘snobba’ la scaramanzia: “Ho già scelto il tatuaggio per la vittoria”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz non si nasconde. Nel 2026 punta al successo agli Australian Open e non vuol saperne nemmeno della scaramanzia: “Questo è il mio traguardo principale. È il mio primo torneo – ha detto da Melbourne, nel media day dedicato agli atleti – e il mio obiettivo più grande. Sarà molto interessante vedere i risultati della preparazione, penso di aver fatto un buon lavoro ed essere in forma. Ho fame, non vedo l’ora di vincere questo titolo. Il tatuaggio che farò per la vittoria? Sarà un canguro. Probabilmente sul polpaccio”. 

Alcaraz è poi tornato sulla separazione con lo storico coach Juan Carlos Ferrero: “Ho costruito la mia squadra, praticamente la stessa dell’anno scorso. Juan Carlos e io abbiamo preso questa decisione. Ho piena fiducia nel team con me in questo momento. L’allenamento è andato alla grande. Mi sento bene e non vedo l’ora di iniziare”. 

Il numero uno del ranking Atp, stuzzicato sulla ‘rottura’ con Ferrero. ha detto: “È stata una decisione condivisa. Nella vita ci sono capitoli che devono essere chiusi, e abbiamo sentito che questo era il momento giusto. Sono molto grato per questi sette anni con Juan Carlos. Grazie a lui, in gran parte, sono il giocatore che sono oggi. Ho imparato tantissimo. Ma entrambi abbiamo deciso di chiudere questo capitolo in maniera amichevole”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
12.4 ° C
13.6 °
10.8 °
88 %
1kmh
20 %
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
12 °
Lun
9 °
Mar
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1101)ultimora (990)Eurofocus (47)demografica (34)sport (30)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati