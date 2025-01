Australian Open, Anna Kalinskaya si ritira senza scendere in campo

(Adnkronos) – Finiscono subito gli Australian Open di Anna Kalinskaya. La fidanzata di Jannik Sinner si è ritirata senza nemmeno scendere in campo, prima del suo esordio nello Slam contro l’australiana Kimberly Birrell. La tennista russa, 26 anni, è ancora alle prese con i problemi fisici che hanno già compromesso parte del suo 2024. Subito out a Brisbane e già alle prese con fastidi di natura fisica ad Adelaide, Anna Kalinskaya ha così rinunciato al suo Australian Open senza nemmeno scendere in campo. L’anno scorso era arrivata ai quarti di finale a Melbourne, ora rischia invece di uscire dalla top 20 del ranking Wta. Al suo posto, è subentrata nel tabellone principale la tedesca Eva Lys, che ha comunque vinto con un doppio 6-2 contro Kimberly Birrell (nonostante il poco preavviso). Per Anna Kalinskaya, fidanzata di Jannik Sinner, continua il momento poco fortunato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)