Australian Open, chi è Francesco Maestrelli: l’azzurro qualificato (per la prima volta) in uno Slam

Francesco Mestrelli si è qualificato per il tabellone principale del singolare maschile agli Australian Open 2026 e giocherà, per la prima volta, nel main draw di un torneo dello Slam. Ma chi è il tennista pisano?

Francesco Maestelli, tennista italiano classe 2002 nato a Pisa, è attualmente il numero 141 del ranking mondiale, ha battuto Dusan Lajovic con il punteggio 4-6, 6-4, 6-3 e si è qualificato così per gli Australian Open 2026, primo Slam dell’anno e il primo della sua carriera sportiva. Dopo aver sfiorato la qualificazione agli Us Open 2022 e al Roland Garros 2024, quando fu battuto al set decisivo rispettivamente da Nuno Borges e Mikhail Kukushki, il toscano sbarca nel tabellone di un major.

Il suo miglior risultato nella classifica ATP in singolare è il numero 137, appena raggiunto il 5 gennaio 2026, mentre in doppio ha raggiunto il numero 318, il 21 agosto 2023. Per caratteristiche tecniche e simile postura in campo è stato etichettato come il ‘piccolo Medvedev’.

Nel 2022, a Verona, Maestrelli aveva conquistato il suo primo Challenger. A ottobre dello stesso anno, Maestrelli ha ricevuto una wild card per il suo debutto nell’ATP Tour al Firenze Open, perdendo al primo turno contro JJ Wolf. A giugno del 2023, Maestrelli ha raggiunto la top 150 dopo la finale dell’Emilia-Romagna Open Challenger 2023.

E’ tornato tra i primi 250 al n. 240 nella classifica di singolare il 25 novembre 2024, dopo la sua ultima partita agli Internazionali di Tennis Città di Rovereto Challenger 2024. A giugno, Maestrelli ha vinto il suo terzo titolo Challenger allo Ion Țiriac Challenger 2025, sconfiggendo Luka Pavlovic in finale. Il successo gli ha permesso di tornare nella top 200 del ranking singolare. Ora, il 2026 inizia con un exploit.

