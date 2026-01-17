6.4 C
Firenze
sabato 17 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Australian Open, da Cobolli e Paolini ad Alcaraz: il programma della prima giornata

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Via agli Australian Open 2026. Nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, il tennis riparte da Melbourne per il primo Slam della nuova stagione, che vede Jannik Sinner arrivare all’appuntamento da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. L’azzurro però non scenderà in campo nella prima giornata, che vedrà protagonista il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, ma anche Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Nel tabellone femminile fari puntati su Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka. 

 

Ecco il programma della prima giornata degli Australian Open 2026: 

Rod Laver Arena – dall’1.30 (ora italiana)
 

Aliaksandra Sasnovich – Jasmine Paolini 

Alexander Zverev- Gabriel Diallo 

non prima delle 9 

Aryna Sabalenka-Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 

Carlos Alcaraz Adam Walton
 

Margaret Court Arena – dall’1.30
 

Maria Sakkari- Leolia Jeanjean 

Francisco Cerundolo- Zhizhen Zhang 

non prima delle 9 

Alexander Bublik-Jenson Brooksby 

Mananchaya Sawangkaew- [28] Emma Raducanu 

 

John Cain Arena – dall’1
 

Arthur Fery -Flavio Cobolli 

Elina Svitolina-Cristina Bucsa 

Frances Tiafoe-Jason Kubler 

Olga Danilovic-Venus Williams 

 

Kia Arena – dall’1
 

Talia Gibson-Anna Blinkova 

Tristan Schoolkate-Corentin Moutet 

Michael Zheng-Sebastian Korda 

Anastasia Pavlyuchenkova-Zhuoxuan Bai 

 

1573 Arena – dall’1
 

Miomir Kecmanovic-Tomas Martin Etcheverry 

Ekaterina Alexandrova-Zeynep Sonmez 

Benjamin Bonzi-Cameron Norrie 

 

ANZ Arena – dall’1:00
 

Dayana Yastremska-Elena-Gabriela Rouse 

Elsa Jacquemot-Marta Kostyuk 

Camilo Ugo Carabelli-Marton Fucsovics 

Suzan Lamens-Anastasia Potapova 

 

Court 6 – dall’1
 

Yulia Putintseva-Beatriz Haddad Maia 

Emilio Nava-Kyrian Jacquet 

Yannick Hanfmann-Zachary Svajda 

 

Court 7 – dalle 4
 

Patrick Kypson-Francisco Comesana 

Polina Kudermetova-Guiomar Maristany Zuleta De Reales 

 

Court 8 – dalle 3
 

Caty McNally-Himeno Sakatsume 

Liam Draxl-Damir Dzumhur 

 

Court 13 – dalle 4
 

Hailey Baptist-Marketa Vondrousova 

Arhur Cazaux-Jaime Faria 

 

Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.4 ° C
8.5 °
4.9 °
62 %
1.6kmh
72 %
Sab
12 °
Dom
12 °
Lun
10 °
Mar
8 °
Mer
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1116)ultimora (1000)Eurofocus (50)demografica (35)sport (31)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati