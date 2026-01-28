11.3 C
Firenze
mercoledì 28 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Australian Open, Djokovic applaude Musetti dopo ritiro: “Io fortunato, avrebbe vinto lui”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Novak Djokovic applaude Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro è stato costretto al ritiro durante il match contro il serbo, valido per i quarti di finale dello Slam di Melbourne, a causa di un infortunio patito durante il terzo set, dopo aver vinto i primi due parziali 6-4, 6-3. 

“Non so cosa dire”, ha detto Djokovic nell’intervista post-partita. “Musetti era il giocatore migliore in campo, ero decisamente pronto ad andare a casa. E’ stato sfortunatissimo, avrebbe dovuto vincere lui oggi. Sono in semifinale, ma non dovevo vincere”. 

“Ho visto che era in difficoltà fisico, ho capito all’inizio del terzo set che aveva un problema. Camminava in campo, ha chiamato un time out medico. E’ stato molto sfortunato, è stato nettamente il migliore in campo. Se fosse rimasto in campo integro avrebbe sicuramente vinto, io ho avuto molta fortuna e spero di giocare meglio tra 2 giorni”, ha aggiunto Djokovic, che beneficia così del secondo ‘aiuto’ consecutivo. 

Negli ottavi di finale, il serbo non ha avuto infatti bisogno di giocare visto il forfait di Jakub Mensik: “Sono stato fortunato se si pensa alle energie risparmiate. Ma in questo modo si perde anche il ritmo delle partite”, ha aggiunto a Eurosport. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.3 ° C
12.6 °
9.8 °
92 %
5.1kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
11 °
Dom
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1403)ultimora (1246)sport (57)Eurofocus (56)demografica (44)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati