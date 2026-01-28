10.2 C
Firenze
mercoledì 28 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Australian Open, ecco Sinner versione… autista

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner versione autista agli Australian Open 2026. Il tennista azzurro, che oggi, mercoledì 28 gennaio, sfiderà Ben Shelton nei quarti di finale dello Slam che apre la stagione. Appena arrivato alla Rod Laver Arena, Sinner si è mostrato rilassato e sorridente, divertendosi a modo suo. Il numero due del mondo ha raggiunto il parcheggio dei caddy, che trasportano i giocatori in giro per i campi di Melbourne, insieme al supercoach Darren Cahill e ha insistito per guidare. 

Sinner si è quindi sistemato al volante e dopo una rapida manovra ha caricato il resto del team, compreso l’allenatore Simone Vagnozzi e il preparatore atletico Umberto Ferrara, che si sono accomodati nei sedili posteriori. Dopo una rapida chiacchierata con un membro dell’organizzazione, forse proprio per chiedere indicazioni ‘stradali’, Sinner è sfrecciato via imboccando la via per i campi dove sosterrà un primo riscaldamento per prepararsi al meglio alla sfida con Shelton.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.2 ° C
11.3 °
9.4 °
75 %
5.7kmh
75 %
Mer
10 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
11 °
Dom
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1380)ultimora (1224)sport (57)Eurofocus (55)demografica (44)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati