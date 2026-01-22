6.5 C
Australian Open, la commovente dedica di Musetti a coach Tartarini: “Per Simone e Damiano”

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti vince il suo match nel secondo turno dell’Australian Open 2026, contro Lorenzo Sonego, e dedica la sua vittoria a coach Simone Tartarini e al preparatore atletico Damiano Fiorucci, rientrati in Italia per gravi motivi personali. “È stata una partita difficile da preparare, giocare e gestire. Sono orgoglioso di come l’ho affrontata. Il mio coach è dovuto rientrare in Italia per un grave lutto familiare” ha spiegato il toscano dopo ila vittoria, con riferimento all’assenza del suo storico allenatore Simone Tartarini, rientrato in Italia per la morte della madre. 

A fine match, Musetti ha scritto sulla telecamera un messaggio per lui e per il preparatore Fiorucci: “Per Simo e Damiano”, con un cuore. Nei prossimi giorni, Lorenzo sarà affiancato da José Perlas.  

© Riproduzione riservata

