9.7 C
Firenze
sabato 31 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Australian Open, Nadal ospite d’onore della finale: “Tiferò Alcaraz”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Rafa Nadal sarà uno degli ospiti d’onore della finale degli Australian Open 2026. Domenica 1 febbraio l’ex tennista spagnolo assisterà alla sfida della Rod Laver Arena, in cui Carlos Alcaraz affronterà Novak Djokovic, che ha eliminato Jannik Sinner in semifinale, nell’ultimo atto dello Slam di Melbourne. Ma chi tiferà Nadal? 

Nessun dubbio per Rafa, vincitore per due volte in carriera degli Australian Open: “Se dovessi fare il tifo per qualcuno in finale, sceglierei Carlos”, ha detto ai media spagnolo, confidando così la sua preferenza per Alcaraz, “ho un buon rapporto con lui, abbiamo condiviso le Olimpiadi, abbiamo condiviso la nazionale spagnola… ma se vince Novak, sarò felice anche per lui perché, in un certo senso, quello che sta facendo è spettacolare”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
9.7 ° C
10.6 °
8.2 °
82 %
2.7kmh
100 %
Sab
9 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
10 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1497)ultimora (1333)sport (68)Eurofocus (56)demografica (40)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati