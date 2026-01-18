Australian Open, oggi Alcaraz-Walton – Il match in diretta

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz scende in campo oggi, domenica 18 gennaio, per il debutto agli Australian Open 2026. Nel programma della prima giornata di Melbourne lo spagnolo affronta l’australiano Adam Walton (numero 79 del mondo) nel primo turno dello Slam di Melbourne, il primo della stagione e a cui Alcaraz arriva da numero uno del ranking. Si gioca non prima delle 11.

Dove vedere il match? Alcaraz-Walton, come tutti gli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

Lo spagnolo è reduce dalla sconfitta nella finale delle ultime Atp Finals contro Jannik Sinner e dall’infortunio che lo ha costretto a saltare le Final Eight di Coppa Davis, in cui la sua Spagna è stata battuta in finale dall’Italia.

