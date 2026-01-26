5.8 C
lunedì 26 Gennaio 2026
Australian Open, oggi Sinner-Darderi – Diretta

Jannik Sinner torna in campo negli ottavi degli Australian Open 2026. Oggi, lunedì 26 gennaio il tennista azzurro è atteso dal derby azzurro con Luciano Darderi – in diretta tv e streaming – nello Slam di Melbourne, a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Il numero due del mondo, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Darderi invece ha battuto Cristian Garin, Sebastian Baez e Karen Khachanov. 

In caso di passaggio del turno, Sinner affronterà ai quarti il vincente di Shelton-Ruud. 

 

