Australian Open, oggi Sinner-Gaston – Diretta

Esordio agli Australian Open 2026 per Jannik Sinner. Nella terza giornata dello Slam di Melbourne oggi, martedì 20 gennaio, il tennista azzurro giocherà contro il francese Hugo Gaston – in diretta tv e streaming – al primo turno del tabellone maschile. Sinner arriva al primo appuntamento della stagione da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. 

In caso di passaggio del turno Sinner sfiderà il vincente della sfida tra Duckworth e Prizmic. 

 

sport

