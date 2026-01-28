Australian Open, oggi Sinner-Shelton – Diretta

11.3 C
Firenze
mercoledì 28 Gennaio 2026
(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio il tennista azzurro affronta l’americano Ben Shelton, numero sette del mondo – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Melbourne.  

Il numero due del mondo arriva all’appuntamento da bicampione in carica, dopo i trionfi del 2024 e 2025, e dopo aver eliminato Gaston, Duckworth, Spizzirri e Darderi, nel derby azzurro degli ottavi. Shelton invece ha battuto Humbert, Sweeny, Vacherot e Ruud. 

In caso di passaggio del turno, Sinner sfiderà in semifinale Novak Djokovic, che si è qualificato sfruttando il ritiro di Lorenzo Musetti per infortunio. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

