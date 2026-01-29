9.2 C
Australian Open, Sabalenka litiga con l’arbitro: “Ciò che hai fatto non è normale”

(Adnkronos) – La semifinale dell’Australian Open 2026 tra Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina sarà ricordata (anche) per diversi episodi. Ad avere la meglio è stata la numero uno del ranking Wta, ma al termine dell’incontro non c’è stata nessuna stretta di mano tra le due. Inoltre, durante la sfida la bielorussa ha avuto qualche momento di tensione con l’arbitro. Cos’è successo? Nel corso del quarto game del primo set, Sabalenka (in vantaggio 2-1) è stata richiamata e sanzionata dalla giudice di sedia per un urlo (ritenuto troppo forte) con cui ha accompagnato un suo colpo, rimasto in campo per pochi centimetri. 

La giudice ha così interrotto il gioco, dando il punto a Svitolina e spiegando così la sua decisione: “Di solito non fai questo ‘urletto’, è stato un suono diverso dal normale”. La bielorussa non l’ha presa benissimo.  

sport

