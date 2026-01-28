10.9 C
Australian Open, Sinner e il colpo del torneo: la magia contro Shelton

(Adnkronos) –
Magia di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il tennista azzurro, impegnato oggi, mercoledì 28 gennaio, contro l’americano Ben Shelton nei quarti di finale dello Slam di Melbourne, ha dato spettacolo prendendosi gli applausi della Rod Laver Arena. Accade tutto nel quarto game del primo set, con il punteggio sul 2-1 per l’azzurro. 

Shelton trova una gran prima, che mette in difficoltà la risposta di rovescio di Sinner, che riesce comunque a spedire la pallina al centro del campo avversario. L’americano allora, vedendo l’azzurro lontano, prova una smorzata esterna carica d’effetto, ma Jannik ci arriva.  

L’azzurro scivola sul cemento di Melbourne e colpisce la pallina bassa, facendola passare alla sinistra del paletto della rete. Il colpo si stampa sulla linea di fondo e lascia incredulo Shelton, che tenta una vana rincorsa ma senza convinzione, salvo poi mettersi le mani sul viso, sconsolato. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

