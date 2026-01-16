12.4 C
Australian Open, Sinner scherza su Alcaraz: “Non mi manca”. Poi boccia il nuovo kit

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Jannik Sinner non sente la mancanza di Carlos Alcaraz. O almeno, non sempre. La risposta dell’azzurro arriva con un sorriso direttamente da Melbourne, dove ha superato il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo test prima degli Australian Open. “No, a dire il vero a volte va bene anche senza Carlos”, ha risposto Sinner, lasciando trasparire una forte ironia che spesso accompagna una rivalità ben consolidata. Nel 2025, infatti, Alcaraz e Sinner, rispettivamente numero 1 e numero 2 del ranking mondiale, si sono incrociati più volte nelle fasi decisive dei tornei, alimentando un duello che sta inevitabilmente segnando un’epoca nel tennis.  

 

Non solo campo. Tra le altre cose, a Sinner è stato chiesto se il kit indossato contro Auger-Aliassime sarà lo stesso che utilizzerà per il torneo. “Questo è l’outfit per la sessione diurna, ma ne ho anche un altro per la sera!”, ha spiegato.  

“Se prendo parte al processo decisionale con Nike? L’anno prossimo potrò dire più la mia sui colori, diciamo così”, ha detto, lasciando intendere che il giallo ‘senape’ non lo abbia convinto del tutto.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

